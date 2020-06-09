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09.06.2020 - 07:00 |

Tedbirli açılış

Pandemi sonrası yavaş yavaş normalleşmeye başladığımız şu günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Beyoğlu Tünel’de yapımı biten Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nin açılışını yaptı.

Tedbirli açılış
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Pandemi sonrası yavaş yavaş normalleşmeye başladığımız şu günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Beyoğlu Tünel’de yapımı biten Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nin açılışını yaptı. Eşi Pervin Ersoy da maske ve sosyal mesafesini koruyarak, törendeki yerini aldı. Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında yenilenen mekanla ilgili Bakan Ersoy, “Tarihin ve modern unsurların buluştuğu bu yeni nesil kültür merkezinin İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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