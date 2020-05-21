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21.05.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Tedbirsiz çıktılar

Şeyda Coşkun ve eşi Uğursay Yeğin, sokağa çıkma yasağının son günü, Arnavutköy’de objektiflere takıldı.

Tedbirsiz çıktılar
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Şeyda Coşkun ve eşi Uğursay Yeğin, sokağa çıkma yasağının son günü, Arnavutköy’de objektiflere takıldı. Polis tarafından çevrilen ikiliden iş insanı, “Daha önce verdiğimiz siparişleri marketten almaya gidiyoruz” dedi. Yaşam koçu maske takarken, iş insanının takmaması ise dikkat çekti.

Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.
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