Tedbirsiz çıktılar

Şeyda Coşkun ve eşi Uğursay Yeğin, sokağa çıkma yasağının son günü, Arnavutköy’de objektiflere takıldı. Polis tarafından çevrilen ikiliden iş insanı, “Daha önce verdiğimiz siparişleri marketten almaya gidiyoruz” dedi. Yaşam koçu maske takarken, iş insanının takmaması ise dikkat çekti.



