Tek sevgilisi kendisi!

44 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncu, kızı August’un kendisine bir ilişki bulması konusunda ısrarcı olduğundan bahsederek, “Şu anda hayatımdan gayet memnunum. Bir erkeğe ihtiyacım yok. Bu nedenle ona kendi kendimle çıktığımı söyledim” dedi.