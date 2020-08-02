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02.08.2020 - 07:00 |

Tek sevgilisi kendisi!

Charlize Theron, katıldığı bir radyo programında tek sevgilisinin kendisi olduğunu açıkladı.

Tek sevgilisi kendisi!
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44 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncu, kızı August’un kendisine bir ilişki bulması konusunda ısrarcı olduğundan bahsederek, “Şu anda hayatımdan gayet memnunum. Bir erkeğe ihtiyacım yok. Bu nedenle ona kendi kendimle çıktığımı söyledim” dedi.

Cem Davran'dan duygusal paylaşımAnnesiyle birlikte çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Cem Davran, “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor” dedi.
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Cadde Yazarları

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