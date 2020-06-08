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08.06.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Tekne fiyatları tavan yaptı

Tatilciler koronavirüs nedeniyle tekne kiralamayı tercih edince, fiyatlar da geçtiğimiz yıla göre yüzde 20’den fazla zamla karşılaştı

Tekne fiyatları tavan yaptı
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten sonra tatilcilerin, bu sene otel yerine kiralık tekne tercih etmeye başladığı ortaya çıktı. Bodrum’daki oda ve şezlong fiyatlarının artmasından sonra kiralık tekne ücretlerinin de geçtiğimiz yaza oranla yüzde 20’den fazla artış olması dikkat çekti.
Geçtiğimiz sene 39 metre, beş kabin, beş banyo ve 12 misafir ağırlayabilen lüks guletle bir haftalık mavi turun fiyatı 40 bin euro’yken (306 bin TL) fiyat bu yıl 50 bin euro’ya (382 bin TL) yükseldi. 15 metrelik, kiralık teknelerin geçtiğimiz yıl günlük fiyatı 4 bin TL’yken, bu yıl ise 6 bin TL’den başladığı öğrenildi.

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