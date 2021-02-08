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08.02.2021 - 07:00 |

‘Tekrar İstanbul’a yerleşebilirim’

Eski Türkiye güzeli Deniz Özde Sürmeli, önceki gün kızı Sade Angelina ile Kuruçeşme’de görüntülendi.

‘Tekrar İstanbul’a yerleşebilirim’
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Eski Türkiye güzeli Deniz Özde Sürmeli, önceki gün kızı Sade Angelina ile Kuruçeşme’de görüntülendi. Parkta kızıyla vakit geçiren Sürmeli, “İşlerim için İstanbul’dayım. Gelen bir reklam filmi teklifini görüştük” dedi. Ankara’da bir anaokulu olan oyuncu, “Orada düzenim var. Ama gelen dizi tekliflerini beğenirsem tekrar İstanbul’a yerleşebilirim” şeklinde konuştu.

Emel Sayın koronavirüs aşısı oldu!Ünlü sanatçı Emel Sayın, Covid-19 aşısı yaptırdı. 75 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla aşı yaptırdığını duyurdu. Sayın, elindeki maskeyi göstererek “Aşımı yaptırdım ama tedbiri elden bırakmayacağız tabii” dedi.
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Cadde Yazarları

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