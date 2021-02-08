Eski Türkiye güzeli Deniz Özde Sürmeli, önceki gün kızı Sade Angelina ile Kuruçeşme’de görüntülendi. Parkta kızıyla vakit geçiren Sürmeli, “İşlerim için İstanbul’dayım. Gelen bir reklam filmi teklifini görüştük” dedi. Ankara’da bir anaokulu olan oyuncu, “Orada düzenim var. Ama gelen dizi tekliflerini beğenirsem tekrar İstanbul’a yerleşebilirim” şeklinde konuştu.