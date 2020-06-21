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21.06.2020 - 07:00 |

Tektaşı göründü

Ezgi Mola, bir süredir birlikte olduğu Mustafa Aksakallı’dan evlilik teklifi aldı. Oyuncunun tektaşı katıldığı Instagram canlı yayınında görüldü

Tektaşı göründü
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Instagram’da Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın ‘Mücbir Sebepler’ programına katılan Ezgi Mola’nın tektaşı ilk kez görüldü. Sevgilisi Mustafa Aksakallı’dan evlilik teklifi alan oyuncu, program esnasında elini yüzüne götürünce yüzük ortaya çıktı. 


Tektaşı göründü




Bir süredir yüzüğü taktığını söyleyen Mola, “Kimseye denk gelmedi ve görmediler. Evlilik tarihi şu anda net değil. Belli olduğunda herkesin haberi olur” dedi. Oyuncu, sevgilisi Aksakallı’yla ortak olduğu Boop adlı mekanı için Alaçatı’da çalışmalarını sürdürüyor. 

Danla Bilic, "Cemal Can'la 5 ay evli kaldık" dediSosyal medya fenomeni Danla Bilic yaptığı canlı yayında Survivor'da yarışan Cemal Can'la 5 ay evli kaldıklarını açıklayarak kafaları karıştırdı.
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Cadde Yazarları

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