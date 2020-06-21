Tektaşı göründü

Instagram’da Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın ‘Mücbir Sebepler’ programına katılan Ezgi Mola’nın tektaşı ilk kez görüldü. Sevgilisi Mustafa Aksakallı’dan evlilik teklifi alan oyuncu, program esnasında elini yüzüne götürünce yüzük ortaya çıktı.













Bir süredir yüzüğü taktığını söyleyen Mola, “Kimseye denk gelmedi ve görmediler. Evlilik tarihi şu anda net değil. Belli olduğunda herkesin haberi olur” dedi. Oyuncu, sevgilisi Aksakallı’yla ortak olduğu Boop adlı mekanı için Alaçatı’da çalışmalarını sürdürüyor.