MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Telefonla klip çekti
28.08.2020 - 07:00 |

Telefonla klip çekti

Sertab Erener, geçtiğimiz haziranda çıkardığı ‘Ben Yaşarım’ albümünden söz ve müziği kendisine ait ‘Kafanı Yorma’ parçasını kliplendirdi.

Telefonla klip çekti
ABONE OL

Sertab Erener, geçtiğimiz haziranda çıkardığı ‘Ben Yaşarım’ albümünden söz ve müziği kendisine ait ‘Kafanı Yorma’ parçasını kliplendirdi. YouTube’da yayınlanan eserle ilgili sanatçı, “Telefonla bile klip çekilebilir hayalimi pandemi sürecinde Gürdeniz Bursalı’yla gerçekleştirdik. Video iki günde çekildi. Kameraman da, görüntü yönetmeni de bizdik. Saçı-makyajı da biz yaptık. Dekorumuz Bodrum’un zeytin ağacı, havası, suyu, çiçeği ve taşı toprağı oldu” dedi.

27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Hediye istemem satın alırım’

‘Hediye istemem satın alırım’

Tutmayın starları!

Tutmayın starları!

Şişeden elbise

Şişeden elbise

Çocuklarla tatil

Çocuklarla tatil

Sıradaki Haber