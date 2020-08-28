Telefonla klip çekti

Sertab Erener, geçtiğimiz haziranda çıkardığı ‘Ben Yaşarım’ albümünden söz ve müziği kendisine ait ‘Kafanı Yorma’ parçasını kliplendirdi. YouTube’da yayınlanan eserle ilgili sanatçı, “Telefonla bile klip çekilebilir hayalimi pandemi sürecinde Gürdeniz Bursalı’yla gerçekleştirdik. Video iki günde çekildi. Kameraman da, görüntü yönetmeni de bizdik. Saçı-makyajı da biz yaptık. Dekorumuz Bodrum’un zeytin ağacı, havası, suyu, çiçeği ve taşı toprağı oldu” dedi.