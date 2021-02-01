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01.02.2021 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Mert Öcal: Televizyon dizilerinde yokum

Oyuncu Mert Öcal, Bebek’te aracının içinde objektiflere takıldı.

Mert Öcal: Televizyon dizilerinde yokum
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'Survivor 2020'nin en çok konuşulan yarışmacılarından Mert Öcal, Bebek’te aracının içinde objektiflere takıldı. Artık televizyon dizilerinde olmayacağını belirten oyuncu, “Çok yorucu oluyor, set şartları ağır. Yakın zamanda ters köşe yapacağım güzel bir projem olacak” şeklinde konuştu. 

'Arka Sokaklar' dizisinden ayrılarak 'Survivor 2020' için Dominik'e giden Mert Öcal, geçtiğimiz haftalarda 'Sen Çal Kapımı' dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştı.

Oyunculuk macerasına ara veren Öcal, bir süredir Hakan Hatipoğlu ile 'Survivor Panorama'da yorumculuk yapıyor.

Mert Öcal: Televizyon dizilerinde yokum

31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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