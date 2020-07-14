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14.07.2020 - 07:00 |

Temalı doğum günü

Trendlife Güzellik ve Zayıflama Merkezi’nin sahipleri Sonay-Zeki Ölçücüer, kızları Damla’nın sekizinci yaş gününü, minik kızları Alisa ile Boğaz’da lüks bir teknede kutladı.

Temalı doğum günü
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Trendlife Güzellik ve Zayıflama Merkezi’nin sahipleri Sonay-Zeki Ölçücüer, kızları Damla’nın sekizinci yaş gününü, minik kızları Alisa ile Boğaz’da lüks bir teknede kutladı. Korsan ve Harry Potter temalı doğum günü partisine, oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ve yaşam koçu eşi Çiğdem Çalışkanoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok az sayıda konuk katıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (13 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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