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16.11.2020 - 07:00 |

Tepkilere Instagram’dan cevap

Deniz Seki, katıldığı ‘İbo Show’ programında kilosu ve Ahmet Kaya’nın ‘Nereden Bileceksiniz’ parçasını söylediği için gelen eleştirilere Instagram’dan cevap verdi.

Tepkilere Instagram’dan cevap
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Deniz Seki, katıldığı ‘İbo Show’ programında kilosu ve Ahmet Kaya’nın ‘Nereden Bileceksiniz’ parçasını söylediği için gelen eleştirilere Instagram’dan cevap verdi. Yeni halini paylaşan şarkıcı, “2 Ekim’de yayını çektik o zaman 68.7 kiloydum. Şimdi 59’um. Ayrıca bugün ölüp bayıldığınız hiçbir şarkıcı çıkıp üç saat canlı sahne yapamazken, ben aslan gibi gerçekleştiriyorum” diye yazdı.

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