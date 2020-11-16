Tepkilere Instagram’dan cevap

Deniz Seki, katıldığı ‘İbo Show’ programında kilosu ve Ahmet Kaya’nın ‘Nereden Bileceksiniz’ parçasını söylediği için gelen eleştirilere Instagram’dan cevap verdi. Yeni halini paylaşan şarkıcı, “2 Ekim’de yayını çektik o zaman 68.7 kiloydum. Şimdi 59’um. Ayrıca bugün ölüp bayıldığınız hiçbir şarkıcı çıkıp üç saat canlı sahne yapamazken, ben aslan gibi gerçekleştiriyorum” diye yazdı.