Terasta bronzlaştı

Özlem Yıldız, Nişantaşı’ndaki bir mağaza çıkışında objektiflere takıldı. Tatil planlarını askıya aldığını belirten sunucu, “Karantinadan önce Maldivler’e gitmiştim. Bronzlaşmıştım ama sıkıntıdan terasta bol bol güneşleniyorum. Önemli olan sağlık” diye konuştu.