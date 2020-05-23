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23.05.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Terasta bronzlaştı

Terasta bronzlaştı
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SEÇKİN ŞENVARDAR

Özlem Yıldız, Nişantaşı’ndaki bir mağaza çıkışında objektiflere takıldı. Tatil planlarını askıya aldığını belirten sunucu, “Karantinadan önce Maldivler’e gitmiştim. Bronzlaşmıştım ama sıkıntıdan terasta bol bol güneşleniyorum. Önemli olan sağlık” diye konuştu.

Nusret'ten Kim Kardashian'a gönderme! Lahmacun...'Tuz serpme' hareketiyle dünya çapında şöhret yakalayan Nusret Gökçe, Etiler'deki restoranında lahmacun yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçe, bu sırada lahmacunu 'Ermeni pizzası' olarak tanıtan Kim Kardashian'a gönderme yaptı.
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Cadde Yazarları

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