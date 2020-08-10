Terasta dostlara özel

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Atıl Kutoğlu’nun, yoğun iş temposundan dolayı başını kaşıyacak vakti yok... Başarılı tasarımcı, geçtiğimiz hafta gittiği Viyana’daki mağazasında koleksiyon tanıtımını yapıp döndü. Ayağının tozuyla İstanbul Conrad Otel’deki showroom’unda misafirlerini ağırlayan Atıl Bey, aralarında Nazan Tatlıcı, Nilüfer Kuran, Canan Yolaç ve Zeynep Tarzı Osman’ın da bulunduğu isimlerle terasta yeni kreasyonlar arasında keyifli bir gün geçirdi.