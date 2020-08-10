10.08.2020 - 07:00 |
Terasta dostlara özel
Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Atıl Kutoğlu’nun, yoğun iş temposundan dolayı başını kaşıyacak vakti yok...
Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Atıl Kutoğlu’nun, yoğun iş temposundan dolayı başını kaşıyacak vakti yok... Başarılı tasarımcı, geçtiğimiz hafta gittiği Viyana’daki mağazasında koleksiyon tanıtımını yapıp döndü. Ayağının tozuyla İstanbul Conrad Otel’deki showroom’unda misafirlerini ağırlayan Atıl Bey, aralarında Nazan Tatlıcı, Nilüfer Kuran, Canan Yolaç ve Zeynep Tarzı Osman’ın da bulunduğu isimlerle terasta yeni kreasyonlar arasında keyifli bir gün geçirdi.
Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.