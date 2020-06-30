30.06.2020 - 07:00 |
Teşekkür daveti
2000’li yıllarda kültür emanetlerini korumak amacıyla kurulan EPOS 7 Derneği’nin koronavirüs salgını başlamadan önce başkanı seçilen Arzu Sabancı, üyelerine yalısının bahçesinde bir teşekkür daveti verdi.
2000’li yıllarda kültür emanetlerini korumak amacıyla kurulan EPOS 7 Derneği’nin koronavirüs salgını başlamadan önce başkanı seçilen Arzu Sabancı, üyelerine yalısının bahçesinde bir teşekkür daveti verdi. Çiçeği burnunda başkan masmavi kıyafetiyle göz kamaştırırken, konuklar arasında Zafer Kozanoğlu, Berrin Zorlu, Fatoş Mildon, Özgür Doğa Keleş ve Berna Çebi gibi dostlar vardı.