MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Teşekkür daveti
30.06.2020 - 07:00 |

Teşekkür daveti

2000’li yıllarda kültür emanetlerini korumak amacıyla kurulan EPOS 7 Derneği’nin koronavirüs salgını başlamadan önce başkanı seçilen Arzu Sabancı, üyelerine yalısının bahçesinde bir teşekkür daveti verdi.

Teşekkür daveti
ABONE OL

2000’li yıllarda kültür emanetlerini korumak amacıyla kurulan EPOS 7 Derneği’nin koronavirüs salgını başlamadan önce başkanı seçilen Arzu Sabancı, üyelerine yalısının bahçesinde bir teşekkür daveti verdi. Çiçeği burnunda başkan masmavi kıyafetiyle göz kamaştırırken, konuklar arasında Zafer Kozanoğlu, Berrin Zorlu, Fatoş Mildon, Özgür Doğa Keleş ve Berna Çebi gibi dostlar vardı.

Ezgi Mola'dan gülme krizine sokan Muazzez Abacı taklidiEzgi Mola, 'Mücbir Sebepler' programının sezon finali için Muazzez Abacı oldu. Saçından mikrofon tutuşuna kadar Abacı'yı andıran oyuncu geçer not aldı
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Irmak Ünal çocuklarıyla bir örnek giyindi

Irmak Ünal çocuklarıyla bir örnek giyindi

Bergüzar Korel'den Cardi B'ye gönderme

Bergüzar Korel'den Cardi B'ye gönderme

Erdal Özyağcılar'dan 50'nci yıl paylaşımı

Erdal Özyağcılar'dan 50'nci yıl paylaşımı

Yıldız Tilbe, Sezen Aksu’ya kedi hediye etti

Yıldız Tilbe, Sezen Aksu’ya kedi hediye etti

Sıradaki Haber