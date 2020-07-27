27.07.2020 - 07:00 |
Teşekkür ziyareti
Hacettepe Üniversitesi Fransız Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra şan ve solfez çalışmalarına ağırlık veren Melek Eusel, pandemi döneminde boş durmadı.
Dört dilde söylediği geniş repertuvarıyla sanatçı, kısa bir süre önce yarı Arapça yarı Türkçe seslendirdiği ‘Sana Söz (Bew3adak)’ isimli şarkısıyla büyük beğeni topladı. Önceki gün Seyrantepe’deki “Benim uğurlu mekanım” dediği Dönerin Efendisi restorana giden Eusel, Yaşar Çanakçı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.