‘The One’ gelişiyor

Geleceğin sanat akımı olarak tanımlanan, dijital heykelciliğin dünyaca ünlü ismi Hakan Yılmaz’ın, Contemporary19’daki eserinin devam versiyonu ‘The One’ın kafa kısmına göğüs ve kalp eklendi. Cinsiyetsiz bir heykel olarak kurgulanan, estetik açıdan kadın ve erkeği birbirinden üstün görüp yüceltmeyen üç boyutlu eser, Türkiye’de halka açık gösterilen ilk dijital heykel olma özelliği taşıyor. ‘The One’a her yıl vücut eklemeleri yapılarak sergilenmeye devam edecek. İGA İstanbul Havalimanı’na ‘İstanbul the Lights’ kapsamında dış hatlar gidiş alanına konumlandırılan eser, iki ay boyunca 512 bin yolcu tarafından izlendi.