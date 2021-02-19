MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘The One’ gelişiyor
19.02.2021 - 07:00 |

‘The One’ gelişiyor

Geleceğin sanat akımı olarak tanımlanan, dijital heykelciliğin dünyaca ünlü ismi Hakan Yılmaz’ın, Contemporary19’daki eserinin devam versiyonu ‘The One’ın kafa kısmına göğüs ve kalp eklendi.

‘The One’ gelişiyor
ABONE OL

Geleceğin sanat akımı olarak tanımlanan, dijital heykelciliğin dünyaca ünlü ismi Hakan Yılmaz’ın, Contemporary19’daki eserinin devam versiyonu ‘The One’ın kafa kısmına göğüs ve kalp eklendi. Cinsiyetsiz bir heykel olarak kurgulanan, estetik açıdan kadın ve erkeği birbirinden üstün görüp yüceltmeyen üç boyutlu eser, Türkiye’de halka açık gösterilen ilk dijital heykel olma özelliği taşıyor. ‘The One’a her yıl vücut eklemeleri yapılarak sergilenmeye devam edecek. İGA İstanbul Havalimanı’na ‘İstanbul the Lights’ kapsamında dış hatlar gidiş alanına konumlandırılan eser, iki ay boyunca 512 bin yolcu tarafından izlendi.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Şutat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sporumuza çağ atlatacak proje

Sporumuza çağ atlatacak proje

Larin operasyonu

Larin operasyonu

Perotti sürprizi: İyileşme aşamasında!

Perotti sürprizi: İyileşme aşamasında!

Avcı bu kez düşünceli!

Avcı bu kez düşünceli!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet