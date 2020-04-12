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12.04.2020 - 17:07 |

Tim Brooke Taylor corona virüse yenik düştü

Corona virüse yakalanıp iyileşen ünlülerin yanı sıra hayatını kaybeden de birçok ünlü isim var. Son olarak İngiliz komedyen Tim Brooke Taylor corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tim Brooke Taylor corona virüse yenik düştü

Sanat ve televizyon dünyasından bir isim daha corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İngiliz komedyen Tim Brooke Taylor 79 yaşında virüsün gösterdiği semptomlar sebebiyle hayata veda etti.

Tim Brooke Taylor, 1970'lerin komik üçlüsü Goodies'in bireylerindendi. Graeme Garden ve Bill Oddie ile birlikte komedi dünyasının en popüler isimlerindendi.

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