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17.11.2020 - 12:56 |

'Timuçin Esen bana çok şey kattı'

Kanal D'de ekranlara gelen 'Hekimoğlu' dizisinde rol alan Aytaç Şaşmaz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

'Timuçin Esen bana çok şey kattı'
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Restoranda bir dostuyla buluşan Aytaç Şaşmaz, beraber yemek yiyip koyu bir sohbete oturdu. Kendine yöneltilen sorulara cevap veren yakışıklı oyuncu, "Dizinin önümüzdeki sene devam edip etmeyeceğini inanın ben de bilmiyorum. Şimdilik her şey yolunda, gayet güzel gidiyor. Timuçin ağabey (Esen) ile çok güzel bir abi kardeşliğimiz var. Çok büyük oyuncudur kendisi, bana da çok şey kattı, tecrübelerinden faydalandım" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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