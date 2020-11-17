'Timuçin Esen bana çok şey kattı'

Restoranda bir dostuyla buluşan Aytaç Şaşmaz, beraber yemek yiyip koyu bir sohbete oturdu. Kendine yöneltilen sorulara cevap veren yakışıklı oyuncu, "Dizinin önümüzdeki sene devam edip etmeyeceğini inanın ben de bilmiyorum. Şimdilik her şey yolunda, gayet güzel gidiyor. Timuçin ağabey (Esen) ile çok güzel bir abi kardeşliğimiz var. Çok büyük oyuncudur kendisi, bana da çok şey kattı, tecrübelerinden faydalandım" dedi.