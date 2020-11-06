Tıp öğrencilerine burs

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) salgında özveriyle çalışan sağlık çalışanları anısına, geleceğin doktorları olan 100 tıp fakültesi öğrencisine karşılıksız burs verdi. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 30 yılda 30 binden fazla üniversite öğrencisine destek olduklarını açıklayan YEKÜV Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı H. Işın Özdemir, “Halk sağlığı için canlarını hiçe sayarak, ailelerini görmeden çabalayan kahramanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Kaybettiğimiz sağlık çalışanları anısına, burslarımıza ek olarak YEKUTıp Fonu ile bursu sağlıyoruz” dedi.