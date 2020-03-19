‘Titreşimden oluşuyoruz’

Alessandra Ambrosio, mayo-bikini markası GalFloripa için Ilha da Magia’da objektif karşısına geçti. Lucas Mennezes’in kamerasına poz veren Brezilyalı model, kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Ambrosio, fotoğrafların altına şunları yazdı: “Enerji, yaradılıştan gelen bir güçtür. Hepimiz titreşimlerden oluşuyoruz. Sürekli değişim, gelişim ve evrim sürecindeyiz.”