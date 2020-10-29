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29.10.2020 - 16:02 |

Toby Leonard Moore: Keanu Reeves hakkında duyduklarınız gerçek

Keanu Reeves ile 2014 yılında 'John Wick' filminde rol alan Toby Leonard Moore, Kanadalı oyuncu hakkında çıkan haberleri doğrularken, Reeves ile çalışmanın rüya gibi olduğunu söyledi.

Toby Leonard Moore: Keanu Reeves hakkında duyduklarınız gerçek
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Keanu Reeves, oyunculuğunun yanı sıra çevresindeki insanlara karşı duyarlı davranışlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Daha önce Keanu Reeves'in metroda yolculuk yaparken kadınlara ve kendisinden yaşça büyük insanlara yer verdiği, aynı zamanda set ortamlarında çalışanlara sevecen tavırlar sergilediği öne sürülmüştü.

"ONUNLA ÇALIŞMAK RÜYA GİBİYDİ"
2014 yılında Keanu Reeves ile 'John Wick' filminde birlikte çalışan Avustralyalı oyuncu Toby Leonard Moore, rol arkadaşıyla ilgili söylenenlerin gerçeği yansıttığını belirtti.

Daily Mail Australia'ya verdiği röportaj veren Moore, Reeves ile çalışmanın rüya gibi olduğunu söyledi. Kanadalı oyuncunun hayranı olduğunu dile getiren Toby Leonard Moore, Reeves ile ilgili şehir efsanesi gibi anlatılan her şeyin yüzde yüz gerçek olduğunu açıkladı.

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