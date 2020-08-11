MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Tolga Sarıtaş: Herkesin reytingi bol olsun
11.08.2020 - 14:40 |

Tolga Sarıtaş: Herkesin reytingi bol olsun

Oyuncu Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz gün Vadİstanbul’da görüntülendi.

Tolga Sarıtaş: Herkesin reytingi bol olsun
ABONE OL

Akşam saatlerinde arkadaşları ile buluşan Tolga Sarıtaş, yaklaşık iki saat sonra mekandan ayrıldı. Mekan çıkışında muhabirlere tek başına fotoğraf veren oyuncu, sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Sarıtaş, “Yeni dizimizin çekimleri çok güzel gidiyor, nasipse eylül ayında seyirciyle buluşmayı planlıyoruz” dedi.

Eski partneri Hande Erçel’in, FOX'ta yayınlanan yeni dizisi sorulunca Sarıtaş, "Herkesin işi iyi olsun, çünkü bir dizi çekiminde o kadar çok emekçi insan çalışıp evine ekmek götürüyor ki. Herkesin reytingi bol olsun” şeklinde konuştu.

Alyssa Milano: Corona virüs yüzünden saçlarım dökülüyorABD'li oyuncu Alyssa Milano, corona virüsün bugüne kadar pek rastlanmayan bir etkisini takipçileriyle paylaştı. Milano yayınladığı videoda, "Corona virüs yüzünden saçlarım avuç avuç dökülüyor" açıklamasında bulundu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bengü'den pandemi sonrası ilk konser

Bengü'den pandemi sonrası ilk konser

Müge Anlı ile Tatlı Sert bitti mi? Müge Anlı ne zaman başlayacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert bitti mi? Müge Anlı ne zaman başlayacak?

Eser Yenenler: Anne ben neden şişmanım?

Eser Yenenler: Anne ben neden şişmanım?

Masterchef Celal kimdir, kaç yaşında? Masterchef Celal Sarıgül nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef Celal kimdir, kaç yaşında? Masterchef Celal Sarıgül nereli, ne iş yapıyor?

Sıradaki Haber