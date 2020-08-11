Tolga Sarıtaş: Herkesin reytingi bol olsun

Akşam saatlerinde arkadaşları ile buluşan Tolga Sarıtaş, yaklaşık iki saat sonra mekandan ayrıldı. Mekan çıkışında muhabirlere tek başına fotoğraf veren oyuncu, sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Sarıtaş, “Yeni dizimizin çekimleri çok güzel gidiyor, nasipse eylül ayında seyirciyle buluşmayı planlıyoruz” dedi.

Eski partneri Hande Erçel’in, FOX'ta yayınlanan yeni dizisi sorulunca Sarıtaş, "Herkesin işi iyi olsun, çünkü bir dizi çekiminde o kadar çok emekçi insan çalışıp evine ekmek götürüyor ki. Herkesin reytingi bol olsun” şeklinde konuştu.