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11.05.2020 - 09:31 |

Tolgahan Sayışman anne sözü dinlemedi

Annesine 3 sene önce bir daha motora binmeme sözü veren ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, eski model motosiklet satın aldı.

Tolgahan Sayışman anne sözü dinlemedi
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Tolgahan Sayışman, çocukluğunda hayalini kurduğu eski model motosikleti Uşak’ta bularak satın aldı. Oyuncu motoru kendi elleriyle yenilemek için evinin bahçesine tamirhane kurdu. Motorun tamiri ve modifiyesi için 120 bin TL ayıran Tolgahan Sayışman’a annesi Ayşe Sayışman’ın ne diyeceği merak konusu. Zira 3 yıl önce bir daha motora binmeme sözü vermişti.

Magazin Haberleri Bülteni (11 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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