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04.09.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Tolgahan Sayışman'ın kolunda servet var!

Tolgahan Sayışman, Etiler’deki kuaförü Adem Terzi’den çıkarken objektiflere takıldı.

Tolgahan Sayışman'ın kolunda servet var!
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Kalabalık bir basın grubunu karşısında gören oyuncu Tolgahan Sayışman, "Ne güzel film galası gibi maşallah sizlere” diyerek gazetecilere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sayışman “İzmir’de çekimlerdeydim, kısa bir ara verdim ve eve sürpriz yaptım. Bu akşamda sete geri dönmem lazım.
Set öncesi kısa bir bakım yaptırdık" dedi.

315 BİN TL
Oyuncu Tolgahan Sayışman kolundaki Audemars Piguet markasının Royal Oak serisinden 42 bin 500 dolar’lık (315 bin TL) saatiyle dikkat çekti. 

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