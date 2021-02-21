Tövbeler Olsun bitiyor mu, final mi oluyor? Tövbeler Olsun neden final yapıyor?

Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can gibi isimlerin başrolde yer aldığı Tövbeler Olsun dizisi birçok başarılı senarist sayesinde seyirci ile buluştu. Dizide, mücevher imalatçısı ve aynı zamanda holding yöneticisi Namzet Horanta’nın hikayesi anlatılıyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ilgi gören Tövbeler Olsun final mi? İşte, detaylar...

TÖVBELER OLSUN FİNAL Mİ?

TRT1'in sevilen komedi dizisi her pazar akşamı sevenleri ile buluşuyor. Ancak Tövbeler Olsun dizisinin, Birsen Altuntaş'ın haberine göre 32. bölümde final yapması bekleniyor.

TÖVBELER OLSUN NEDEN BİTİYOR?

Birbirinden başarılı ismi bünyesinde barındıran Tövbeler Olsun final kararı aldı. Dizinin kadrosunda da Seda Türkmen, hikayesi bittiği için diziden 29. bölümde ayrılıyor. Öte yandan Tövbeler Olsun, izlenme oranlarının beklenenin altında kalmasından ötürü final yapacak. Yine Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi 32. bölümde son buluyor.