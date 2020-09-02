02.09.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Trafiğe çözüm
Hazar Ergüçlü, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.
Hazar Ergüçlü, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Son dönemde birçok reklamda oynayan oyuncu, bir arkadaşıyla yemek yedikten sonra şoförlü aracıyla ayrıldı. Ergüçlü’nün İstanbul trafiğinde otomobil kullanmamak için, şoför tuttuğu öğrenildi.
Ebru Şancı eşini ifşa etti: Sanırsın bu doğurmuş!Eski manken Ebru Şancı, dün üğçüncü kez anne oldu. Doğum gününde oğlu Kürşad Fırat'a kavuşan Şancı, hastanede kendisine refakat eden eşi Alpaslan Öztürk'ün uyuduğu anı, "Sanırsın bu doğurmuş, 11'den beri yatıyor" notuyla paylaştı.