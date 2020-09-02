Trafiğe çözüm

Hazar Ergüçlü, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Son dönemde birçok reklamda oynayan oyuncu, bir arkadaşıyla yemek yedikten sonra şoförlü aracıyla ayrıldı. Ergüçlü’nün İstanbul trafiğinde otomobil kullanmamak için, şoför tuttuğu öğrenildi.



