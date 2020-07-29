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29.07.2020 - 11:36 |

TRT'den Kuruluş Osman'a rakip bir dizi geliyor

TRT'nin yapımı olan 'Kuruluş Osman' dizisine rakip bir dizi geliyor. Yeni dizi Selçuklu Devleti dönemini anlatacak. Yeni yapımın senaryosu Diriliş Ertuğrul'un kalemlerinden olan Serdar Özonalan tarafından kaleme alınacak.

TRT'den Kuruluş Osman'a rakip bir dizi geliyor
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TRT ekranlarında 'Nizamı Alem' isimli yeni bir dizi başlıyor. Ülkede ve dünyada nizamı sağlamak, düzeni yeniden kurmak ve inşa etmek anlamlarına gelen Nizamı Alem Selçuklu dönemini anlatan bir dizi olacak. Selçuklu Devleti’nin hem Anadolu’ya hem de bölgeye hakim olan düzenini anlatacak olan Nizamı Alem dizisini Diriliş Ertuğrul'un senaristlerinden Serdar Özonalan kaleme alacak.

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan 'Nizamı Alem' dizisi Akli film tarafından hazırlanacak. ‘Kuşlarla Yolcululuk’ dizisini yapan ve yakında yayınlanacak olan ‘Hay Sultan’ dizisini hazırlayan Akli Film, TRT 1’de yayınlanması için Nizamı Alem dizisi ile anlaşmaya vardı. Senaryosunu Serdar Özonalan‘ın kaleme aldığı ve Selçuklu dönemini anlatacak olan dizinin adı Nizami Alem olarak kesinleşti. Diriliş Ertuğrul’un da ekibinde yer alan Serdar Özönalan dizinin tek senaristi olacak.

 

 

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