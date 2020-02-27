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27.02.2020 - 14:34 |

Tuba Ünsal koronavirüs için önlemini aldı!

Oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs konusuna değindi.

Tuba Ünsal koronavirüs için önlemini aldı!

Bir etkinlik için Almanya'ya giden Ünsal, dönüşte uçağa binmeden önce havalimanındaki eczaneye uğradı. ve dezenfektan almak istedi. Oyuncu, stokların bittiğini duyunca sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tuba Ünsal, "Havaalanındaki eczaneye gittim, 'El için en iyi dezenfektan nedir, alabilir miyim?' dedim. 'Maalesef, bütün stoklar tükendi. Herkes onu aldı' dediler. Millette acayip bir panik var. Uçak için bir maske önerdiler. O maskeyi suratımıza kapatacakmışız. O normal ameliyat maskeleri hiçbir şekilde işe yaramıyormuş. O yüzden bu özel bir sistemli maske... "dedi.

Ardından maskesiyle fotoğraf paylaşan güzel oyuncu, bu kareye ‘Kontrol altında kardeşim’ diye not düştü.

Tuba Ünsal koronavirüs için önlemini aldı

27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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