Tuğba Ekinci, 'İbo Show' için kırmızı elbisesini yeniden diktirdi

Şarkıcı Tuğba Ekinci, yıllar önce katıldığı 'İbo Show'daki sözleriyle olay olmuş ve uzun süre gündemde yer etmişti. Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Ekinci, dokuz yıl aradan sonra ekrana dönen ‘İbo Show'a davet edildi. Davetin ardından Tuğba Ekinci, paylaşımıyla dikkat çekti.

"YAKINDA SÜRPRİZ"

Ekinci, yıllar önce katıldığı İbo Show'da giydiği kırmızı iddialı elbisesinin aynısını yaptırdı. Ekinci, elbisesini paylaşarak "Yakında sürpriz" ifadelerini kullandı. Ekinci, diğer paylaşımında ise "Bu elbiseyi hatırlayanlar var mı? Tekrar yeniden aynısı yapıldı. O bizim büyüğümüz abimiz o bize her zaman destek oldu. O zamanlar öyle eğlencesine" dedi.

İTİRAFI OLAY OLMUŞTU

Yıllar önce programa katılan Ekinci, İbrahim Tatlıses ile bir polemik yaşamış ve yıllar sonra da o polemiğin kurgu olduğunu itiraf etmişti. Tatlıses, programda "Dünyada kadın kalmasa senin suratına bakar mıyım" demişti. Tatlıses'in bu sözlerine Tuğba Ekinci'nin verdiği cevap şok etkisi yaratmıştı. Ekinci'nin, "Zorla numaranı vermeye kalktın, orada çalıştığım müdüre de. Sonra kovuldum, o numaraya almadım diye" sözleri uzun süre gündem olmuştu.