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22.12.2020 - 14:09 |

Tuğba Özerk: Kendime bilerek acı çektiriyorum

Popçu Tuğba Özerk, her bestecinin şarkılarını yaparken, beslendiği bir nokta olmasına vurgu yaptı

Tuğba Özerk: Kendime bilerek acı çektiriyorum
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Tuğba Özerk, "Ben şarkılarımı yaparken hüzünlerimden, çektiğim acılardan besleniyorum. Hatta bu acı, benim şarkı yapmama o kadar çok katkı sağlıyor ki, zaman zaman iyi giden bir ilişkiyi kısa süreli kaosa sürükleyerek, o onun acısını sömürüyor bile olabilirim. Bu da kendime bazen bilerek acı çektirmem anlamına geliyor" dedi.

Müziğin kendisi için bir yaşam şekli olduğunu belirten Özerk, "Benim acı çekme şeklim, yaralarımı tedavi etme yöntemim, öğrenmem ve unutmam gerekenleri idrakim hep müzik lisanıyla oluyor. Samimiyet barındıran şarkılar denmesi de bu gerçeklikten ortaya çıkıyor zaten" ifadelerini kullandı.

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