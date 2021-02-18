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HaberlerMagazin Haberleri Tuğba Özerk: O fotoğrafları çektirirken üşüttüm
18.02.2021 - 10:00 |

Tuğba Özerk: O fotoğrafları çektirirken üşüttüm

Şarkıcı Tuğba Özerk, son günlerde İstanbul'u etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı havaya aldırış etmeden sadece üzerindeki kazakla poz vermişti. Özerk, bu pozdan sonra hasta oldu.

Tuğba Özerk: O fotoğrafları çektirirken üşüttüm
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Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ünlülerden olan Tuğba Özerk,  kar üstünde verdiği iddialı pozlarla adından söz ettirmeyi başardı.

İstanbul'da yaşanan soğuk havaya aldırış etmeden sadece bir sweat giyerek bahçesine çıkan şarkıcı, altına hiçbir şey giymeden kar üstünde poz verdi. 

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Tuğba Özerk kar üstünde böyle poz verdi

“ÜŞÜTTÜM”
Posta'nın haberine göre; önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen popçu, “O fotoğrafları çektirirken üşüttüm. Hastaneye gittim. Ama önemli bir şey yok” diye konuştu.

Tuğba Özerk: O fotoğrafları çektirirken üşüttüm

"SEVGİLİM İÇİN HAZIRIM"
Tuğba Özerk, 310 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladığı iddialı fotoğraflarla magazin gündemine gelmişti.

Tuğba Özerk'ten dikkat çeken 14 Şubat paylaşımı

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Tuğba Özerk'ten dikkat çeken 14 Şubat paylaşımı

Dekolteli pozlarını "Sevgilim için hazırım" mesajı ile paylaşan 40 yaşındaki şarkıcı, takipçilerini hem şaşırtmayı başardı hem de yaklaşık 25 bin beğeni almıştı.

Tuğba Özerk: O fotoğrafları çektirirken üşüttüm

12 YILDIR MÜCADELE EDİYOR
Oyuncu Neslihan Atagül'e 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulmuştu. Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini söyleyen Özerk, Neslihan'a seslenmişti.

Paylaşımında Neslihan Atagül ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan şarkıcı, yaşadığı zorluklardan bahsetti ve hastalığın kadınlarda yumurtalık sayısını azalttığını; bu yüzden anne olamadığını söyledi.

Tuğba Özerk: O fotoğrafları çektirirken üşüttüm

"BEN ANNE OLAMADIM"
"Bu hastalık aslında çok yaygın olan ve benim de 12 yıldır mücadele ettiğim ciddi bir rahatsızlık. Yeri geldiğinde konserlere gidemediğim, acılar içinde tekrar hastanelere döndüğüm ve işimden olduğum hastalık gerçekten. Neslihan ve Kadir; öncelikle size ilk tavsiyem eğer bir bebek sahibi olmak istiyorsanız, sakın! Şimdi değil... Önce tedavi... Tedaviden sonra hemen bebek sahibi olun lütfen. Çünkü bu hastalığın en kötü tarafı maalesef kadın yumurta sayısını düşürmesi..."

Tuğba Özerk: O fotoğrafları çektirirken üşüttüm

Magazin Haberleri Bülteni (18 Şutat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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