Tuğba Özerk: O fotoğrafları çektirirken üşüttüm

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ünlülerden olan Tuğba Özerk, kar üstünde verdiği iddialı pozlarla adından söz ettirmeyi başardı.

İstanbul'da yaşanan soğuk havaya aldırış etmeden sadece bir sweat giyerek bahçesine çıkan şarkıcı, altına hiçbir şey giymeden kar üstünde poz verdi.

“ÜŞÜTTÜM”

Posta'nın haberine göre; önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen popçu, “O fotoğrafları çektirirken üşüttüm. Hastaneye gittim. Ama önemli bir şey yok” diye konuştu.

"SEVGİLİM İÇİN HAZIRIM"

Tuğba Özerk, 310 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladığı iddialı fotoğraflarla magazin gündemine gelmişti.

Tuğba Özerk'ten dikkat çeken 14 Şubat paylaşımı

Dekolteli pozlarını "Sevgilim için hazırım" mesajı ile paylaşan 40 yaşındaki şarkıcı, takipçilerini hem şaşırtmayı başardı hem de yaklaşık 25 bin beğeni almıştı.

12 YILDIR MÜCADELE EDİYOR

Oyuncu Neslihan Atagül'e 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulmuştu. Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini söyleyen Özerk, Neslihan'a seslenmişti.

Paylaşımında Neslihan Atagül ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan şarkıcı, yaşadığı zorluklardan bahsetti ve hastalığın kadınlarda yumurtalık sayısını azalttığını; bu yüzden anne olamadığını söyledi.

"BEN ANNE OLAMADIM"

"Bu hastalık aslında çok yaygın olan ve benim de 12 yıldır mücadele ettiğim ciddi bir rahatsızlık. Yeri geldiğinde konserlere gidemediğim, acılar içinde tekrar hastanelere döndüğüm ve işimden olduğum hastalık gerçekten. Neslihan ve Kadir; öncelikle size ilk tavsiyem eğer bir bebek sahibi olmak istiyorsanız, sakın! Şimdi değil... Önce tedavi... Tedaviden sonra hemen bebek sahibi olun lütfen. Çünkü bu hastalığın en kötü tarafı maalesef kadın yumurta sayısını düşürmesi..."