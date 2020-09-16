16.09.2020 - 17:54 |
Tuğba Ünal'ın ödül mutluluğu
Şarkıcı Tuğba Ünal, Altın Zirve Ödülleri'nde 'Yılın Yıldızı Parlayan Pop Sanatçısı' ödülünün sahibi oldu.
Tuğba Ünal, "Bu ödül beni hem gururlandırdı hem de kamçıladı. Karantina ve yaz döneminde çok sayıda şarkı yaptım. Şimdi bomba gibi şarkılarla, bütün ödülleri toplamaya geliyorum" dedi.
Şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavga kamerada!Tuzla'da şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sokakta çekim yapan Halil Sezai ve beraberindekiler, tartıştığı mahalle sakinini tekme tokat dövüyor.