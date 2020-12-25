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25.12.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Tuğba Yurt’tan bir ilk!

Tuğba Yurt, Türkiye’de bir ilke imza attı. Şarkıcı, YouTube’a eklenen Virtual Reality (sanal gerçeklik) özelliklerine uygun olarak, özel gözlükle izlenebilen üç akustik parçasının çekimlerini gerçekleştirdi.

Tuğba Yurt’tan bir ilk!
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Tuğba Yurt, Türkiye’de bir ilke imza attı. Şarkıcı, YouTube’a eklenen Virtual Reality (sanal gerçeklik) özelliklerine uygun olarak, özel gözlükle izlenebilen üç akustik parçasının çekimlerini gerçekleştirdi. ABD’li popçu Katy Perry’den sonra bu yöntemi kullanan ikinci şarkıcı olan Yurt, 40 kişilik ekiple çalıştı. 

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Cadde Yazarları

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