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08.07.2020 - 10:57 |

Tülin Şahin'in havuz sporu

Manken Tülin Şahin, sosyal medya hesabından havuz başında yaptığı sporu takipçileriyle paylaştı.

Tülin Şahin'in havuz sporu
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Anne olduktan sonra bir süre ekranlardan uzak kalan ve bebeğiyle ilgilenen Tülin Şahin, şimdilerde yeniden kamera karşısına geçmeye başladı. Doğum öncesi yaşadığı yoğun temposuna yavaş yavaş yeniden başlayan Şahin, bu tempo içerisinde fit ve sağlıklı kalabilmek adına ‘Aqua gym’ yapıyor.

Vücuttaki neredeyse tüm kasların çalışmasını sağlayan bu egzersizleri yapmaktan büyük bir keyif aldığını söyleyen Şahin, günde bir saatini bu spora ayırdığını söylemiş. Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla havuz başında çalışma yaparken çekilmiş bir karesini beğeniye sunan Şahin, siyah bikinisi ve fit vücuduyla beğeni topladı.

Magazin Haberleri Bülteni (8 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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