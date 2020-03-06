Tüm sınıfla selfie

Pınar Altuğ, AVM girişinde gazetecilerle kısa sohbet sırasında, bir anda çevresini saran bir grup öğrencinin ilgisiyle karşılaştı. Öğrencilerin kendisiyle fotoğraf çekme isteği üzerine vakti olmayan Pınar Altuğ, aynı sınıftaki öğrencileri bir araya getirip toplu olarak selfie yaptı.

Gördüğü ilgi karşısında çok mutlu olan Altuğ, gençler tarafından sevildiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.