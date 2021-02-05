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05.02.2021 - 07:00 |

Türk mutfağından Miami atağı

Miami’de açılacak Türk restoran ve showroom planlamaları yapıldı. T.C. Dış İşleri Bakanlığı ABD Miami Başkonsolosu Burç Ceylan, Gastronomi Turizmi Derneği temsilcilerini makamında kabul etti.

Türk mutfağından Miami atağı
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Miami’de açılacak Türk restoran ve showroom planlamaları yapıldı. T.C. Dış İşleri Bakanlığı ABD Miami Başkonsolosu Burç Ceylan, Gastronomi Turizmi Derneği temsilcilerini makamında kabul etti. Türk gastronomisinin tanıtımının, ‘GT Anadolu’ markasıyla dünyaya yayılmaya başladığını ifade eden ve Miami Başkonsolosluğu ziyaretinin önemli bir adım olduğunu belirten Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, çalışmalarının farklı ülkelerde de süreceği müjdesini verdi.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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