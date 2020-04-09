‘Türkiye daha güvenli’

Demet Öger, Amerika’daki şirketlerinin işlerini haziran ayına kadar askıya alıp, yurda döndü. Türkiye’de olduğu için şanslı olduğunu söyleyen iş insanı, ülkemizin ABD’ye kıyasla daha güvenli olduğunu belirterek, “İstanbul’daki evimde kendimi daha güvende hissedeceğimi düşündüğüm için geldim. Şubat ayının sonlarına doğru New York’taki iş yerlerimi kapattım ve çalışanlarımı ücretli izne çıkardım. Bilinçli ve hızlı bir karar aldığımı düşünüyorum. Türkiye, Amerika’ya göre daha güvenli” diye konuştu.



