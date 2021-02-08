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08.02.2021 - 07:00 |

‘Türkiye dijital alanda güçlü’

ADW İstanbul Reklam Atölyesi Ajans Başkanı Mustafa Hurşutağaoğlu, uluslararası reklam sektörünün dünyaca ünlü birçok markanın katıldığı online toplantısına Türkiye temsilcisi olarak katıldı.

‘Türkiye dijital alanda güçlü’
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ADW İstanbul Reklam Atölyesi Ajans Başkanı Mustafa Hurşutağaoğlu, uluslararası reklam sektörünün dünyaca ünlü birçok markanın katıldığı online toplantısına Türkiye temsilcisi olarak katıldı. Hurşutağaoğlu, koronavirüs salgınının reklam sektörüne etkilerini anlattı. İş insanı, her dönem etkili ve yaratıcı çözümler üreten ajansların kazandığını belirterek, reklamverenlerin dijitaldeki harcamalarını artırdığını söyledi. 2020’nin reklam dünyası için tam bir dijital dönüşüm yılı olduğunu ifade eden Hurşutağaoğlu, “Reklamverenlerin yüzde 45’i YouTube, yaklaşık yüzde 76’sı Instagram, yüzde 58’i ise Google Ads harcamalarını artırırken geleneksel mecralara yönelik eğilim görece olarak azaldı. Ülkemiz dijital sektörde güçlü” dedi.

Emel Sayın koronavirüs aşısı oldu!Ünlü sanatçı Emel Sayın, Covid-19 aşısı yaptırdı. 75 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla aşı yaptırdığını duyurdu. Sayın, elindeki maskeyi göstererek “Aşımı yaptırdım ama tedbiri elden bırakmayacağız tabii” dedi.
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