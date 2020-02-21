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21.02.2020 - 07:00 |

Türkiye’de mini turne!

Son yıllarda hızlı bir yükseliş yakalayan Londra çıkışlı Türk asıllı yetenek Nilüfer Yanya; iki özel konser için Türkiye’ye gelecek.

Türkiye’de mini turne!

Son yıllarda hızlı bir yükseliş yakalayan Londra çıkışlı Türk asıllı yetenek Nilüfer Yanya; iki özel konser için Türkiye’ye gelecek. Özgün tarzıyla dikkat çeken müzisyen, Analog Prodüksiyon ve GRGDN iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikler kapsamında, 1 Nisan’da ‘Güneşin Kadınları’ serisi kapsamında Babylon’da İstanbullu, 2 Nisan’daysa Ankara 6:45 KK sahnesinde ilk kez başkentli müzikseverlerle buluşacak.

Magazin Haberleri Bülteni 20 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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