Turna Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Sevda Erginci kaç yaşında, nereli? İşte, boyu ve kilosu

TRT1 ekranlarında yayımlanan Uyanış Büyük Selçuklu tüm heyecanı ile seyirci karşısına çıkmayı sürdürürken Turna Hatun tarihte kim merak ediliyor. Her haftaya damga vuran dizide Turna'ya ise Sevda Erginci can veriyor. Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci biyografisi haberimizde.

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Turna Hatun'u oynuyor ve dizide Turna Hatun, Sultan Ahmed Sencer'in önce sevgilisi daha sonra ise dini nikahlı eşidir. Gerçekte Sevda Erginci ise 3 Ekim1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Erginci 1.65 metre boyunda 50 kilo ve Terazi burcudur. Sahneye ilk kez Semaver Kumpanya Çocuk Tiyatrosu’nda “Paki ve Sevgi Çiçekleri” oyunuyla çıktı. Televizyon ekranlarına ise ilk kez 2012 yılında Koyu Kırmızı dizisiyle çıkış oldu.

DİZİLERİ

2012 Koyu Kırmızı

2012 Veda

2013-2015 Karagül

2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır

2017 Ver Elini Aşk

2018-2019 Yasak Elma

2019 Sevgili Geçmiş

2020- Uyanış: Büyük Selçuklu

FİLMLERİ

2015 Uzaklarda Arama