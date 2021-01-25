Turna Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Sevda Erginci kaç yaşında, nereli? İşte, boyu ve kilosu
Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun tarihte gerçekten var mı araştırılıyor. Dizide Turna Hatun'u ise genç oyuncu Sevda Erginci oynuyor. Sencer ile aşkları dillere destan olan Turna Hatun'u oynayan Sevda Erginci boyu, kilosu kaç? İşte, Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun hakkında detaylar...
TRT1 ekranlarında yayımlanan Uyanış Büyük Selçuklu tüm heyecanı ile seyirci karşısına çıkmayı sürdürürken Turna Hatun tarihte kim merak ediliyor. Her haftaya damga vuran dizide Turna'ya ise Sevda Erginci can veriyor. Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci biyografisi haberimizde.
SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Turna Hatun'u oynuyor ve dizide Turna Hatun, Sultan Ahmed Sencer'in önce sevgilisi daha sonra ise dini nikahlı eşidir. Gerçekte Sevda Erginci ise 3 Ekim1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Erginci 1.65 metre boyunda 50 kilo ve Terazi burcudur. Sahneye ilk kez Semaver Kumpanya Çocuk Tiyatrosu’nda “Paki ve Sevgi Çiçekleri” oyunuyla çıktı. Televizyon ekranlarına ise ilk kez 2012 yılında Koyu Kırmızı dizisiyle çıkış oldu.
DİZİLERİ
2012 Koyu Kırmızı
2012 Veda
2013-2015 Karagül
2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır
2017 Ver Elini Aşk
2018-2019 Yasak Elma
2019 Sevgili Geçmiş
2020- Uyanış: Büyük Selçuklu
FİLMLERİ
2015 Uzaklarda Arama