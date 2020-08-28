Turnuvalara devam

Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde 15-16 Şubat tarihlerinde ilk ayağı gerçekleştirilen Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nın pandemi süresince ara verilen ayakları, bu hafta sonu ikinci ayak müsabakalarıyla devam edecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yeni normal kuralları içerisinde gerçekleştirilecek yarışmalar, saat 09.00’da başlayıp, 15.00’te ise son bulacak. Etkinliğin ana sponsorluğunu Bahçeşehir Koleji, medya sponsorluğunu Radyo D ve Demirören Medya üstleniyor.