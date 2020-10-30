30.10.2020 - 07:00 |
Üç aylık ilişki bitti
ABD’li aktör Brad Pitt (56) ile üç aydır birlikte olduğu Alman model Nicole Poturalski’nin (27) ilişkisinin sona erdiği öğrenildi.
İkiliyi tanıyanlar “Bu ilişki zaten pek ciddi değildi” dedi. İlk kez ağustos ayında birlikte görüntülenen ikilinin, Poturalski’nin eşi Roland Mary’nin (68) Almanya’daki restoranında tanıştığı belirtilmişti. Roland Mary’den 7 yaşında bir oğlu olan modelin, yaz tatilini Brad Pitt’in Fransa’daki şatosunda geçirdiği konuşulmuştu. Modelin aktörden ayrıldıktan sonra eşine döndüğü ifade edildi.