Üç aylık ilişki bitti

İkiliyi tanıyanlar “Bu ilişki zaten pek ciddi değildi” dedi. İlk kez ağustos ayında birlikte görüntülenen ikilinin, Poturalski’nin eşi Roland Mary’nin (68) Almanya’daki restoranında tanıştığı belirtilmişti. Roland Mary’den 7 yaşında bir oğlu olan modelin, yaz tatilini Brad Pitt’in Fransa’daki şatosunda geçirdiği konuşulmuştu. Modelin aktörden ayrıldıktan sonra eşine döndüğü ifade edildi.