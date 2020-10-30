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30.10.2020 - 07:00 |

Üç aylık ilişki bitti

ABD’li aktör Brad Pitt (56) ile üç aydır birlikte olduğu Alman model Nicole Poturalski’nin (27) ilişkisinin sona erdiği öğrenildi.

Üç aylık ilişki bitti
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İkiliyi tanıyanlar “Bu ilişki zaten pek ciddi değildi” dedi. İlk kez ağustos ayında birlikte görüntülenen ikilinin, Poturalski’nin eşi Roland Mary’nin (68) Almanya’daki restoranında tanıştığı belirtilmişti. Roland Mary’den 7 yaşında bir oğlu olan modelin, yaz tatilini Brad Pitt’in Fransa’daki şatosunda geçirdiği konuşulmuştu. Modelin aktörden ayrıldıktan sonra eşine döndüğü ifade edildi.

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