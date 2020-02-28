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28.02.2020 - 07:00 |

Üç bölümlük solo albüm

Tuna Kiremitçi’nin yeni solo albümü ‘İnsanlığın Öldüğünü Duydum’un ilk üç şarkısı, bugün EP olarak tüm dijital platformlarda yayına girecek.

Üç bölümlük solo albüm

Tuna Kiremitçi’nin yeni solo albümü ‘İnsanlığın Öldüğünü Duydum’un ilk üç şarkısı, bugün EP olarak tüm dijital platformlarda yayına girecek. Pasaj&Garaj Müzik etiketli çalışmanın diğer şarkıları, eylül ve 2021 Şubat tarihlerinde, ‘Vol. 2’ ile ‘Vol. 3’ olarak yine EP formatlarında dinleyicisiyle buluşacak. İlk video’yu ‘İz Kalmadan’ şarkısına çeken Kiremitçi, yeni albümü için, “Adeta bin yıllık bir hayatın özeti” diyor.

28 Şubat 2020 Magazin Haberleriİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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