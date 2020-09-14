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14.09.2020 - 07:00 |

Üç mutluluk bir arada

Geleneksel Türk sanatlarına üç nesil ailece destek veren Üçer Ailesi, önceki gün farklı bir heyecan yaşadı.

Üç mutluluk bir arada
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Geleneksel Türk sanatlarına üç nesil ailece destek veren Üçer Ailesi, önceki gün farklı bir heyecan yaşadı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaya Üçer, eşi Münevver Üçer’in profesör olması, Fransa’nın dünyaca ünlü üniversitesi Sorbon’da sanat eğitimi gören kızı Elifnaz Üçer’in ülkeye uğurlanması ve abla Kübra Üçer’in Atölye’sinin yeni yerine taşınması onuruna kutlama yaptı.

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