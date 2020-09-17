17.09.2020 - 07:00 |
Üç yılda bitti!
Gerçek adı Belcalis Almanzar olan ABD’li şarkıcı Cardi B., bir süredir ayrı yaşadığı üç yıllık eşi Offset’e (Kiari Kendrell Cephus) boşanma davası açtı.
Gerçek adı Belcalis Almanzar olan ABD’li şarkıcı Cardi B., bir süredir ayrı yaşadığı üç yıllık eşi Offset’e (Kiari Kendrell Cephus) boşanma davası açtı. Grammy ödüllü rapçinin, iki yaşındaki kızı Kulture Kiari Cephus’un velayetini almak istediği ve Offset’ten de maddi destek talep ettiği öğrenildi. Ünlü ismin ‘geri dönülmez şekilde kırgın’ olduğu ileri sürüldü.
Şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavga kamerada!Tuzla'da şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sokakta çekim yapan Halil Sezai ve beraberindekiler, tartıştığı mahalle sakinini tekme tokat dövüyor.