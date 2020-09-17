Üç yılda bitti!

Gerçek adı Belcalis Almanzar olan ABD’li şarkıcı Cardi B., bir süredir ayrı yaşadığı üç yıllık eşi Offset’e (Kiari Kendrell Cephus) boşanma davası açtı. Grammy ödüllü rapçinin, iki yaşındaki kızı Kulture Kiari Cephus’un velayetini almak istediği ve Offset’ten de maddi destek talep ettiği öğrenildi. Ünlü ismin ‘geri dönülmez şekilde kırgın’ olduğu ileri sürüldü.