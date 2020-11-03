Üç yıllık evlilik bitiyor

Nilay Deniz (27) ve görüntü yönetmeni Erçin Karabulut’un (42), boşanacakları öğrenildi. Üç yıl önce nikah masasına oturan çift, anlaşamadıkları için ayrılmaya karar verdi. Son günlerde beraberliğini kurtarmaya çalışan oyuncu, ilişkinin yürüyemeyeceğini anlayınca bitirme kararı aldı.

Avukatlarına boşanmak için talimat veren ikili, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Anlaşmalı olarak yollarını ayıracak Deniz ve Karabulut’un birbirlerinden bir şey talep etmeyeceği konuşuluyor. Görüntü yönetmeni, birlikte kaldığı evden ayrılıp, başka bir yere geçti.