24.03.2020 - 07:00 |
Ücretsiz filmler
Kanal D, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle #EvdeKal hareketini desteklemek için 100’den fazla yerli ve yabancı sinema filmini, kanald.com.tr’de ücretsiz sunuyor.
Kanal D, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle #EvdeKal hareketini desteklemek için 100’den fazla yerli ve yabancı sinema filmini, kanald.com.tr’de ücretsiz sunuyor. İster web’den, ister mobil cihazlardan kolaylıkla izlenebilecek projeler arasında, Jennifer Lawrence’ın Oscar’da ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldığı ‘Umut Işığım’ ve Fırat Tanış ile Ayça Erturan’ın başrolünü paylaştığı ‘Çetin Ceviz’ gibi yapımlar yer alıyor.
Nil Karaibrahimgil’den karantina şarkısıKorona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı büyük ilgi gördü.