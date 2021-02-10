Her sÃ¶mestr tatilinde Ã§ocuklarÄ± ile Kartalkaya'ya gelmenin onlara gÃ¼zel bir hediye olduÄŸunu sÃ¶yleyen UÄŸur AkkuÅŸ, kÃ¼Ã§Ã¼k bir tatilin Ã¶zellikle evlere kapanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu pandemi dÃ¶neminde kendilerine iyi geldiÄŸini ve stres attÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



Pandemi kurallarÄ±na uyan UÄŸur AkkuÅŸ ile Ã§ocuklarÄ±, karÄ±n keyfini doyasÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±lar.Â