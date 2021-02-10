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10.02.2021 - 17:36 | | MESUT YILMAZ

UÄŸur AkkuÅŸ'tan çocuklara ÅŸubat tatili sürprizi

Ä°ÅŸ insanÄ± UÄŸur AkkuÅŸ, Ã¶nceki hafta sonu Ã§ocuklarÄ±yla birlikte soluÄŸu Kartalkayaâ€™da aldÄ±.

UÄŸur AkkuÅŸ'tan çocuklara ÅŸubat tatili sürprizi
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Her sÃ¶mestr tatilinde Ã§ocuklarÄ± ile Kartalkaya'ya gelmenin onlara gÃ¼zel bir hediye olduÄŸunu sÃ¶yleyen UÄŸur AkkuÅŸ, kÃ¼Ã§Ã¼k bir tatilin Ã¶zellikle evlere kapanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu pandemi dÃ¶neminde kendilerine iyi geldiÄŸini ve stres attÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Pandemi kurallarÄ±na uyan UÄŸur AkkuÅŸ ile Ã§ocuklarÄ±, karÄ±n keyfini doyasÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±lar.Â

UÄŸur AkkuÅŸtan Ã§ocuklara ÅŸubat tatili sÃ¼rprizi

Magazin Haberleri Bülteni (10 Åžubat 2021)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±;
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