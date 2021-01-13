Ülke ülke gezen Madonna'ya seyahat tepkisi!

Madonna, sevgilisi ve çocuklarıyla birlikte çıktığı seyahat ile gündeme geldi. İngiltere'nin artan koronavirüs vakaları nedeniyle ulusal çapta karantinada olduğu dönemde ünlü şarkıcının, iş imtiyazı hakkını kullanarak Londra'dan uçup ülke ülke gezmesi tepkilere neden oldu.

62 yaşındaki sanatçı, tartışma yaratan tatilini sevgilisi Ahlamalik Williams ve dört çocuğu ile birlikte 24 Aralık'ta Los Angeles'tan Londra'ya uçarak başlattı. Madonna, Londra'da yaşayan 20 yaşındaki oğlu Rocco'yu da alarak Mısır'ın Aswan kentine uçtuktan sonra, oradan da 6 Ocak'ta Malavi'ye geçti. Madonna, sevgilisi ve ailesiyle birlikte burada bir hafta geçirdikten sonra Kenya'ya uçtu.

Amerikalı şarkıcının, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen üç haftada beş ülke gezmesi eleştiri oklarının hedefi haline gelmesine neden oldu.