‘ÜLKEYİ TERK ETMEYECEĞİM!’

EMINA Jahovic, Mustafa Sandal’dan boşandıktan sonra insanların kendisiyle uğraştığını söyledi. Şarkıcı, “Bu beni gerçekten yaralıyor. İyi bir eş ve anne olmak istedim. Mustafa’nın önüne de geçmek istemedim, hep arkada durdum. Ama ben Türkiye’yi seviyorum. Bu ülkeyi asla terk etmeyeceğim” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yaz gittiği Göcek tatilinde otel borcunu ödemediği iddia edilen Jahovic, “Buna ihtimal veriyor musunuz? Yanlış haberlerle savaşmaktan yoruldum” dedi ve ekledi: “Kimseye bir şey açıklamak istemiyorum. Belge sunsalar amenna! Birileri kasıtlı uğraşıyor. Beni tanısalar, böyle bir insan olmadığımı

bilirlerdi.”