29.12.2020 - 07:00 |
Uludağ’da buluştular
Kış sezonunu geçtiğimiz hafta açan Ağaoğlu My Mountain Uludağ, önceki gün Porsche tutkunlarından oluşan Club Taycanavar’ı ağırladı.
Kış sezonunu geçtiğimiz hafta açan Ağaoğlu My Mountain Uludağ, önceki gün Porsche tutkunlarından oluşan Club Taycanavar’ı ağırladı. Türkiye’nin farklı illerinden bir araya gelen Club Taycanavar üyeleri, 20 adet yeni model elektrikli Porsche araçları dağda sergiledi. Üyeler, araçların önünde Ali Ağaoğlu ile TikTok çekerek, esprili dakikalar yaşadı.