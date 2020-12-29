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29.12.2020 - 07:00 |

Uludağ’da buluştular

Kış sezonunu geçtiğimiz hafta açan Ağaoğlu My Mountain Uludağ, önceki gün Porsche tutkunlarından oluşan Club Taycanavar’ı ağırladı.

Uludağ’da buluştular
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Kış sezonunu geçtiğimiz hafta açan Ağaoğlu My Mountain Uludağ, önceki gün Porsche tutkunlarından oluşan Club Taycanavar’ı ağırladı. Türkiye’nin farklı illerinden bir araya gelen Club Taycanavar üyeleri, 20 adet yeni model elektrikli Porsche araçları dağda sergiledi. Üyeler, araçların önünde Ali Ağaoğlu ile TikTok çekerek, esprili dakikalar yaşadı.

Çağla Şıkel koronavirüs aşısı olduÜnlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şıkel, "Faz 3 gönüllüsü olarak aşımı oldum. Koronavirüsten korkun, aşıdan değil" dedi.
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Cadde Yazarları

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